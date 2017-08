Paz Vega derrocha sensualidad para dar los ‘buenos días’

Después de haber pasado buena parte de su verano viajando de un lado al otro del Atlántico por el sinfín de compromisos laborales que tiene que atender tanto en España como en Latinoamérica, la actriz Paz Vega ha encontrado finalmente unos días libres en su calendario para disfrutar, junto a su marido Orson Salazar y sus tres hijos, de unas relajantes vacaciones en Ibiza.

Como es costumbre en ella, la intérprete no ha tardado en hacer partícipes a todos sus seguidores de Instagram de los agradables momentos que está viviendo en la más internacional de las Islas Baleares, publicando para ello una serie de evocadoras imágenes de las que, sin duda, destaca una en la que aparece mirando por la ventana sin ningún tipo de prenda que cubra su torso.

“¡Buenos días Ibiza! #despertares #the place to be”, reza la entusiasta descripción de una imagen en blanco y negro -de composición exquisita y con un llamativo contraste de luces- que, como era de esperar, no ha pasado inadvertida para los internautas que siguen sus andanzas en la esfera virtual.