‘Ha llegado el momento de valerme por mí’: Billie Lourd

La protagonista de la serie 'Scream Queens' cree que siempre vivirá 'a la sombra' de su madre y de su no menos famosa abuela, la también fallecida Debbie Reynolds, pero no renuncia a destacarse por sus propios méritos

Aunque lleva cerca de dos años apareciendo regularmente en los televisores de todo Estados Unidos gracias a su participación en la popular serie ‘Scream Queens’, la actriz Billie Lourd (25) está convencida de que es ahora, pasados ocho meses desde la trágica muerte en el espacio de dos días de su madre Carrie Fisher y de su abuela Debbie Reynolds, cuando debe empezar a destacarse más por su perfil profesional y no tanto por el parentesco que le une a las afamadas intérpretes.

“Siempre he vivido de alguna forma a la sombra de mi madre y de mi abuela, así que siento que ahora que no están conmigo, ha llegado el momento de valerme por mí misma y ser la dueña de mi propia vida”, reconoce en el nuevo número de la revista ‘Town & Country’.

Sin embargo, y al igual que los hijos de muchas otras celebridades, la estrella televisiva admite que es posible que jamás deje de verse eclipsada por su carismática progenitora, teniendo en cuenta la enorme “presión” que pesa sobre sus hombros ante el doble reto de tener que estar a la altura de sus predecesoras al tiempo que desarrolla una trayectoria distintiva que le lleve a evitar comparaciones innecesarias.

“No me malinterpretes, me encanta ser la hija de mi madre y siempre lo seré, es un elemento fundamental de mi personalidad, pero ahora me toca ser solo Billie. Y la verdad es que tengo mucha presión encima, ya que la herencia recibida es muy grande y ahora me toca a mí mantener vivo ese legado, pero al mismo tiempo tengo que seguir mi propio camino y evolucionar a mi manera”, se sincera en la misma entrevista sobre los sentimientos encontrados que le invaden en esta nueva etapa de madurez profesional y personal.