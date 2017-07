Esmeralda Pimentel niega cirugía estética

Desde hace algunos días la actriz Esmeralda Pimentel ha recibido diversos comentarios con respecto a un posible procedimiento estético para agrandar sus labios, motivo por el cual fue cuestionada por los medios durante su llegada a un restaurante en la Ciudad de México.

“¿Tú me ves diferente?”, contestó la actriz mostrando sus labios a un reportero en el evento donde se reunió con sus compañeros de trabajo para ver el capítulo final de la telenovela “Enamorándome de Ramón”.

“Pues no. ¡Ay no sean payasos!”, agregó tajantemente Esmeralda para concluir el tema.

Por otra parte, la actriz negó haberle quitado el protagónico de una serie a su colega Altair Jarabo. “Yo honestamente desconozco la decisión, yo lo único que te puedo decir de mi compañera es que la respeto y la admiro mucho”.

Sobre cómo se enteró que fue seleccionada para ese proyecto, Pimentel contó: “yo hice el casting, me marcaron un día para decirme que no, que muchas gracias y después me vuelven a marcar y me dicen: ‘oye siempre sí’”.

Así que mientras se prepara para su próximo protagónico en la empresa Televisa, la actriz mexicana niega rotundamente que se haya dado mejoradita en su rostro.