Danna Paola responde sobre operación de busto

Danna Paola respondió a los rumores que afirmaban se había operado el busto tras compartir en redes sociales una fotografía en donde luce un atrevido escote, que aseguraron la hace ver con más volumen en su cuerpo.

https://www.instagram.com/p/BW-jNOJjI5v/?taken-by=dannapaola&hl=es

“No, no soy de esas la verdad, lo natural es lo más bonito”, expresó la actriz durante la inauguración de una tienda de ropa en la Ciudad de México.

Danna Paola no pudo evitar ser cuestionada sobre los dichos de la ex de Eleazar Gómez, quien confesó fue maltratada física y verbalmente por el actor.

“La verdad no es algo que me interese ni mucho menos, ni gastar mi saliva en ese tipo de comentarios. Y la verdad respondo con que no me interesa el tema, no es algo que quiera comentar al respecto porque no me quita el sueño”, dijo sonriendo.