Edith González no hará caso a las críticas por su libro

Edith González afirmó durante el encuentro que tuvo con algunos niños en el Palacio de Bellas Artes para leerles el libro “El Viejo y el Mar” de Ernest Hemingway, que no hará caso a la críticas del libro que está realizando donde contará su vida y revelará su fórmula para vencer al cáncer.

“Habla las netas, yo soy sobreviviente de cáncer, no tuve una cierta enfermedad ni esas cosas, soy así directa, llana, plana”, dijo la actriz sobre su sueño de realizar un libro contando su vida.

“Imagínate, es un viejo poderoso, este libro justo yo me identifico cañón, en qué, en que no se rinde. No hay más”, agregó.

Sobre los detalles de su propio libro, González dijo: “Estamos en eso, todavía no puedo compartir nada lamentablemente. Solo te puedo decir que guardando las distancias que son muchas, me identifico mucho con Hemingway, obvio no pretendo ponerme a su nivel, pero yo me identifico con su forma: llano, simple, duro, recto, directo”.

Al respecto de las críticas que pueda recibir por escribir sus experiencias de vida, Edith expresó: “sale del alma, esto es una experiencia muy personal, si sale bien que bueno, si sale mal también. Me vale socket lo que la gente piense, es mi (historia), es yo ahí”.

Mientras disfruta de su regreso a los escenarios teatrales, Edith González sigue alistando su primer trabajo literario, del cual espera revelar más detalles en los próximos meses.

