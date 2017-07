Sylvester Stallone dedica una felicitación a Arnold Schwarzenegger

A pesar de haber mantenido una de las rivalidades más sonadas de la industria de Hollywood al erigirse ambos como las dos grandes figuras del cine de acción en los 80 y 90, lo cierto es que a día de hoy Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger mantienen una estrecha amistad de la que no dudan en presumir abiertamente, como ha dejado patente el primero en su cuenta de Instagram al felicitar con todo el entusiasmo del mundo al que fuera ‘Terminator’ con motivo de su 70 cumpleaños.

“Eres genial porque nunca te rindes. No abandonas y nunca lo has hecho. Tienes una energía arrolladora, has sido el mejor enemigo que he tenido nunca y aún mejor como amigo”.