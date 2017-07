Tyra Banks se ‘arrepiente’ de publicar una foto de su hijo

La siempre extrovertida Tyra Banks no ha tenido reparo alguno en hacer un sutil ejercicio de autocrítica después de haberse visto ‘obligada’ de alguna forma a revelar públicamente el rostro de su pequeño York (18 meses) -fruto de su relación con el fotógrafo de moda Erik Asla- a través de una imagen compartida recientemente en su perfil de Instagram.

Como ha reconocido ahora la también presentadora, semejante decisión se vio fundamentalmente motivada por el acoso constante al que se ha visto sometida por los paparazzi desde que su pequeño llegara al mundo el año pasado, ya que desde entonces los reporteros gráficos han tratado sin descanso de captar a su retoño en una de sus muchas salidas a la vía pública.

“He estado ocultándole con una manta, como la última vez que tuve que parar a repostar en una gasolinera y le sacaron una foto. Le envié un mensaje de texto a su padre y le dije: ‘Tengo que publicar una foto de él antes que los paparazzi, no quiero que ganen dinero al hacerse con su primera foto’.

Por eso tuve que colgar la maldita imagen, y no sabes lo que me arrepiento de haberlo hecho”, confesó la estrella televisiva en el programa ‘Late Night with Seth Meyers’, antes de revelar que, eso sí, la estratagema tuvo los resultados esperados.

“Al día siguiente, no había ninguna foto de él en las revistas, porque mamá sabe perfectamente cómo manejar a los paparazzi, que para eso es una supermodelo. El problema es que la foto que yo envié está circulando por todos lados y no debería de ser así”, expresó para concluir su historia.

Hace solo unos meses, Tyra se sinceraba sin ningún tipo de reparo sobre las esperanzas que, en el plano laboral, ya ha depositado en su retoño, del que le gustaría que siguiera sus pasos en el mundo de la moda a pesar de que, como ella sabe muy bien, los hombres lo tienen mucho más complicado que las mujeres a la hora de florecer profesionalmente en esta industria.

“Le diría que, por supuesto, que estaría encantada de que fuera modelo y que podría hacer lo que quisiera. Por desgracia, los modelos masculinos no suelen cosechar tantos éxitos como las chicas y están peor pagados, hay una gran disparidad entre unos salarios y otros”, explicaba recientemente a ‘Entertainment Tonight’.