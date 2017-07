Astrid Klisans anuncia su segundo embarazo

Apenas unos días después de que el propio Carlos Baute adelantara que ya se habían puesto manos a la obra para darle un hermanito a su hijo mayor Markuss, su esposa Astrid Klisans ha anunciado a través de su blog para la revista ¡HOLA! que está embarazada de nuevo. La pareja ha decidido compartir ya la feliz noticia al resultarle imposible a la modelo seguir disimulando durante más tiempo su abultada tripita.

“Embarazada de cuatro meses y medio, ya era imposible ocultar este barrigón que sin duda ‘explotó’ mucho antes que en mi primer embarazo”.

Con apenas algunos síntomas, pero una intuición que solo las mujeres podemos entender, descubrí que nuestro sueño de continuar ampliando la familia se estaba materializando, explica Astrid en el texto con que ha acompañado una hermosa imagen en la que el cantante aparece sujetando en brazos al pequeño Markuss y besándole cariñosamente la tripa a su mujer.

Si todo sigue adelante como está previsto, la llegada del nuevo miembro de la familia Baute se producirá a principios del año que viene, por lo que la guapa venezolana está afrontando estas semanas de verano con mucha calma y sin forzar demasiado su agenda.

“Ahora me encuentro tranquila y feliz, ¡¡inmensamente feliz!!! Disfrutando como nunca de mi pequeño Markuss y nuestro primer verano juntos. Carlos a tope de conciertos y nosotros persiguiéndole en la medida de lo posible (no me gusta inventar mucho cuando estoy embarazada)”, ha avanzado sobre sus planes para lo que resta de la temporada estival.