Mandy Moore tiene muchas ganas de ser madre

Gracias a su papel en la serie 'This Is Us', a la actriz y cantante se le ha despertado el instinto maternal y ha empezado a plantearse cómo y cuándo formar una familia

Tras dos años de relación con su novio Taylor Goldsmith, la cantante y actriz Mandy Moore se siente ya preparada para dar un paso adelante y formar una familia, algo que parece que sucederá en un futuro no demasiado lejano.

“Estoy lista para la maternidad, ¡desde luego!, y más pronto que tarde. Creo que ese va a ser el siguiente capítulo”, ha asegurado la antigua estrella juvenil en una entrevista a People.

Lo que no ha querido especificar la intérprete es si antes se animaría a pasar por el altar junto a su pareja, aunque volver a casarse es una posibilidad que nunca ha descartado tras el fracaso de su matrimonio con el cantante Ryan Adams y su consiguiente divorcio.

“Me gustaría casarme de nuevo, sin duda. Mi vida ha dado algunos giros inesperados en el terreno personal y profesional, pero al final mi viaje es el que me ha llevado hasta el lugar en que me encuentro a día de hoy y me siento realizada gracias a todo lo que me ha sucedido”.

Por el momento, y a la espera de ver qué cambios se producen en su vida con el paso del tiempo y la evolución de su actual romance, Mandy está teniendo oportunidad de desarrollar su instinto maternal y sus habilidades con los más pequeños gracias a su último trabajo para la pequeña pantalla, ‘This Is Us’, donde da vida a una madre de tres niños.

“Yo no tenía ni idea de cómo se cambiaba un pañal. Me tuvieron que enseñar otros miembros del equipo. Se me da falta, pero sí que es cierto que ha sacado a relucir cierto lado maternal en mí, tanto que me siento lista para tener niños. A ver, tenemos la oportunidad de sostener en brazos a recién nacidos, y ni siquiera puedo creerme que sus padres estén dispuestos a dejármelos. Si soy Mandy, ¡no tengo ninguna experiencia con niños pequeños! Pero les da igual, me dicen lo mismo: ‘Mira, aquí tienes a mi bebé de dos semanas'”, ha bromeado sobre sus divertidas jornadas en el set de rodaje.