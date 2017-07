El médico de Matt Bomer le ha prohibido seguir engordando

El actor Matt Bomer ha recibido una seria advertencia de su médico para que deje de subir y bajar de peso drásticamente por motivos de trabajo.

El guapo intérprete de 39 años ya perdió una cantidad considerable de kilos en 2014 antes de dar vida a un enfermo de sida en el drama ‘The Normal Heart’, solo para ganarlos de nuevo -junto con otros diez extra de músculo- con el objetivo de resultar creíble como stripper en ‘Magic Mike XXL’. Sin embargo, ahora su médico le ha dejado muy claro que, de seguir por ese camino, acabará pagándolo caro.

Ayer estaba hablando de este mismo tema con mi doctor, y me dijo sin rodeos: ‘Mira, yo no volvería a hacer nada parecido en el futuro cercano. No estoy diciendo que nunca más puedas hacerlo, pero sería mejor si te abstuvieras de hacerlo en una temporada’.

“Hubo una época en la que perdí 20 kilos para una película, y tuve que volver a ganarlos para ‘Magic Mike’. Es una locura y tu cuerpo es incapaz de asimilar lo que está sucediendo”, ha explicado en una entrevista a MR PORTER.

Al margen de las consecuencias que podría tener para su salud, el actor insiste en que a él nunca le ha molestado someterse a intensos entrenamientos para aumentar su masa muscular antes de un papel, ya que aún conserva la pasión por el deporte que adquirió durante sus años jugando al fútbol en la universidad.

“Basta con veinte minutos, y si lo haces bien al final acabas agotado. Todavía sigo oyendo la voz de todos mis entrenadores de fútbol de mi juventud en Texas cada vez que hago deporte, así que por lo general soy capaz de esforzarme al máximo yo solito”, afirma en parte orgulloso