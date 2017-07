Natália Subtil asegura que Sergio Mayer Morí la sigue celando

Natália Subtil confesó que Sergio Mayer Morí, padre de su hija Mila, le ha impedido que se dé una nueva oportunidad en el amor a pesar de que ya no tienen una relación sentimental.

“(Me dice Sergio) este no y este no. Y sus amigos también, de hecho salí hace dos semanas (y me aconsejan) ‘no vayas a salir con este, este no porque le voy a decir a Billy, este guey no’ y yo, ¡ay ok!, ¿ay me van a controlar o qué?, pero somos libres” contó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Al respecto de la relación que lleva hoy en día con el joven cantante, Subtil contó: “no estamos peleados, de hecho nunca estuvimos peleados así como creen, tenemos a veces problemas pero es normal, como cualquier persona o pareja, pero decidimos estar más enfocados ahora en Mila”.

La modelo brasileña explicó que no hace caso de los celos del hijo de Bárbara Mori. “De hecho tenemos muy buena comunicación, entonces permitimos el uno al otro que pueda hacer las cosas que realmente quiere, uno al otro nos apoyamos muchísimo. Le marco y le digo: oye tengo llamado mañana, (y me responde) ‘ven tráemela’, feliz, y se duerme con ella”.

Con respecto a su vida profesional, Natália reveló que por ahora estará enfocada en la música. “Ya tengo canciones de novelas allá (en Brasil), pero lo que voy a hacer es traerlas para acá (México), pero allá yo hacía todo muy infantil, yo escribía mucho para novelas infantiles, entonces aquí voy a hacer más”, finalizó.