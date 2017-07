Critican a Jennifer Lopez por no enviar condolencias a Marc Anthony

Jennifer Lopez ha recibido diversas críticas luego de que publicara un anuncio de zapatos de su colección con Giuseppe Zanotti, minutos después de que Marc Anthony informara el fallecimiento de su madre Guillermina Quiñones, abuela de Max y Emm, hijos que la ex pareja tienen en común.

“No puedo creerlo, Jennifer, qué te pasa… no has visto la cuenta de Marc o qué, no lo puedo creer de verdad, cuando supe de ti no eras así… no sé qué te ha pasado”, expresó @cynthia_katic24.