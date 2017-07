Cate Blanchett se da un atracón de hamburguesas

En el caso concreto de su papel en 'Thor: Ragnarok', a la actriz no le bastó con renunciar a su comida favorita, también le tocó dejarse la piel en el gimnasio

Una de las actrices más aclamadas de su generación, Cate Blanchett, acaba de desvelar cuál es la mayor satisfacción que experimenta tras finalizar el rodaje de una película, y no es la posibilidad de convertirse en la gran triunfadora de la siguiente temporada de premios.

Nada más lejos: para la australiana lo mejor es poder disfrutar finalmente de todos aquellos suculentos platos de los que se suele tener que privar durante la preparación de sus filmes.

“Primero sigo un régimen estricto para ponerme en forma, después vuelvo a comer hamburguesas”, reveló a su paso por la Comic Con de este año en San Diego, tal y como recogía este jueves el programa de televisión Today Extra.

En el caso de su último proyecto cinematográfico, la película Thor: Ragnarok’ -en la que se estrena como la diosa Hela-, a la intérprete no le valió con vigilar qué comía.

Al igual que el resto de sus compañeros de reparto, le tocó someterse a duros entrenamientos que, pese a no ser su parte favorita del proceso, acabaron mereciendo la pena al ayudarle a introducir a la primera villana en el universo de Marvel Studios.

“No me había dado cuenta que estaba encarnando a la primera villana de Marvel en la gran pantalla. Pensé: ‘Seguro que no, seguro que ha habido más…’. Pero no, en realidad esa es la verdad.

Ha habido muchas, muchas, muchas villanas femeninas en los cómics, pero se han demorado un poco en llevarlas a la pantalla, así que espero que haya muchísimas más en el futuro”, manifestó.

La razón por la que la oscarizada actriz no se lo pensó dos veces antes de aceptar el papel fue que le daba la oportunidad de interpretar a un personaje femenino que está a la altura como guerrera del mismísimo Thor.

Sin embargo, no midió que para ello tendría que vestirse con un estrecho traje negro que a duras penas podía quitarse para ir al servicio y que no le favorecía en absoluto.

“Podría haber sido peor. Creo que el tema del baño es más difícil para Chris, pero Mark Ruffalo [encargado de dar vida a Hulk] y yo llevamos un traje de captura de movimiento, y son fáciles de llevar. Probablemente nadie notaría si te lo hubieras hecho encima, esos trajes son horrorosos. Pero yo no lo hice”, bromeó.