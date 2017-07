Ana de Armas se pone en forma en Hollywood

En la meca del cine, las modas y tendencias de cada temporada no solo se aplican a la alfombra roja, también se extienden a los deportes con los que las estrellas logran mantener en plena forma esos cuerpos que envidia medio mundo.

Bien sea Bikram -una modalidad de yoga que se practica a altas temperaturas- o las populares clases de SoulCycle, las celebridades se suman en masa a este tipo de disciplinas en cuanto una de ellas empieza a proclamar sus bondades.

El último de los entrenamientos en causar furor sobre todo entre las féminas de Hollywood es el boxeo o cualquier otra modalidad similar. Una de las españolas más internacionales, Elsa Pataky, es aficionada a él desde hace años, como ha demostrado en muchas ocasiones a través de sus redes sociales, y ahora parece que la guapa cubana Ana de Armas también le ha cogido el gusto a esta intensa manera de ejercitarse.

De regreso a Estados Unidos tras pasar unos días en España promocionando su último trabajo en inglés, la secuela de ‘Blade Runner, la joven actriz que saltó a la fama con series como ‘El Internado’ ha compartido un vídeo desde su gimnasio de confianza al otro lado del Atlántico, ‘Foxy and Fierce’, un local especializado en enseñar Kickboxing a las mujeres.

En él, “la intérprete aparece haciendo gala de su destreza con los puños con ayuda de su instructor antes de concluir la grabación dando una especie de ‘patada voladora’, tras lo cual no puede evitar soltar una carcajada”.

“Muy lejos de la perfección, pero me encanta esta clase con mi instructor Rashad. Evidentemente nos lo pasamos muy bien juntos, él más que yo, por supuesto”, ha escrito Ana para ilustrar el montaje que ha compartido con todos sus seguidores.

Por el momento, ella no ha querido especificar si su nueva afición es por puro placer o se debe a un ejercicio de preparación para un próximo proyecto interpretativo.

Desde luego, el interior de un gimnasio de lucha no es terreno desconocido para la actriz, ya que durante el rodaje de la película ‘Hands of Stone’ se convirtió en la mejor compañera de entrenamiento y animadora de su coprotagonista Édgar Ramírez a pesar de que ella no estaba obligada a ponerse en forma para dar vida a la mujer del boxeador que interpretaba en la gran pantalla su buen amigo.