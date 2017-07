La curiosa amistad entre el príncipe Enrique y la banda The Killers

Que Enrique de Inglaterra es el miembro de los Windsor que más se codea con las estrellas del mundo del espectáculo no es ningún secreto.

Así lo han demostrado sus fotografías de fiesta junto a las actrices Suki Waterhouse, Cara Delevingne, Margot Robbie y Sienna Miller o la buena relación que mantiene con el líder del Coldplay, Chris Martin, con quien ha colaborado en varios actos benéficos relacionados con la prevención del VIH y en la promoción de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Lo que no era tan conocido es que el hijo pequeño del príncipe Carlos mantiene una estrecha amistad con los componentes de The Killers, una de sus bandas favoritas, y que no desaprovecha nunca la oportunidad de verles cuando el grupo estadounidense se encuentra de visita en las Islas Británicas.

“Todo empezó cuando él acudió a uno de nuestros conciertos y nos entendimos muy bien. A ver, creo que eso fue hace unos diez años. Desde entonces ha habido muchas noches muy largas de por medio”.

Creo que la clave de todo es que nosotros no crecimos con toda esa fanfarria de una familia real o algo parecido a nuestro alrededor, así que para empezar yo no tenía ni idea de lo que suponía conocer a una de esas personas.

Puede que por eso todo fuera tan bien, porque me limité a saludarle y a decirle: ‘Hola, ¿qué tal?'”, confesó el batería de la formación, Ronnie Vannucci Jr, en una entrevista al podcast ‘Bizarre Life’.

A través de su relación con el nieto más díscolo -y también el más cercano y terrenal- de Isabel II, los componentes de la banda de rock responsable de temas como ‘Mr Brightside’ o ‘Human’ han acabado conociendo a otros muchos miembros de la realeza británica, aunque a decir verdad ellos ni siquiera sabrían explicar con quiénes exactamente han coincidido porque no prestan atención a los títulos u otras minucias por el estilo.

“Es verdad que ha habido primos y gente de la familia, pero en realidad todos son personas normales, amables y divertidas”, apuntó Ronnie en la misma conversación.