Anna Faris y Chris Pratt se consideran ‘gente muy normal’

Ha pasado ya una década desde que Chris Pratt y Anna Faris iniciaran su enternecedor idilio y empezaran a proclamar su amor sin ningún tipo de reparo cada vez que tenían oportunidad, ya fuera en alfombras rojas, entrevistas o con sus divertidas publicaciones en Instagram, una dinámica que no ha dejado de intensificarse a lo largo de los últimos tiempos.

Sin embargo, la extrovertida intérprete está convencida de que, curiosamente, el secreto de su feliz matrimonio -llevan casados desde 2009- reside en aquellos momentos de los que disfrutan en la intimidad de su hogar, donde llevan una vida completamente “normal” junto a su hijo Jack, de cuatro años.

“A Chris le encanta trabajar en el garaje y a mí me encanta hacer la colada y ver programas de telerrealidad. Simplemente somos gente normal”, ha explicado a la revista People sobre aquella actividades en las que se sumergen durante su tiempo libre.

Por suerte, la pareja sigue tan enamorada como el primer día e incluso tiene su propio código secreto para avisar al otro cuándo ha llegado el momento de abandonar -temporalmente, eso sí- el frenético ritmo de vida hollywoodiense y escaparse a algún lugar más tranquilo.

“Le mando el emoticono del águila para decirle ‘Vámonos a las islas’. Los dos crecimos en el estado de Washington y tenemos una casa ahí”, ha confesado la protagonista de ‘Una conejita en el campus’.

Pese a que tengan ciertos trucos para llevar una vida lo más terrenal posible, siempre que Chris no esté rodando algún blockbuster de acción -ha finalizado recientemente ‘Jurassic World 2’- y Anna no está en medio de alguna de sus divertidas comedias -está a punto de estrenar ‘Emoji: La película’ junto a Sofía Vergara y James Corden entre otros-, la estadounidense confiesa que no siempre es fácil para ellos compaginar el ámbito doméstico con su faceta de estrellas de Hollywood

“Creo que como actor, no estás preparado para esto. Tienes que interpretar dos papeles, uno delante de la cámara y otro en público. Puede ser muy complicado”, se ha sincerado al mismo medio.