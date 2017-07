“hay momentos de tristeza, y decepción,”: Ninel Conde

Ninel Conde reveló que está pasando por una situación complicada tras el problema legal que enfrenta con el padre de su hijo Emmanuel, quien solicitó hace unas semanas ante un juzgado en la Ciudad de México la guardia y custodia del menor.

“Evidentemente hay momentos de tristeza, de decepción, de frustración, de querer dedicar mi tiempo a mis hijos, a mi trabajo, a cosas positivas, a mis negocios, a mis proyectos, sin embargo hay que atender todo tipo de situaciones, así es la vida”, dijo la actriz durante la presentación de la telenovela “En Tierras Salvajes”.

Al respecto de su personaje, la cantante considera que servirá como ayuda a mujeres que como ella atraviesan por la misma situación. “Muchas mujeres se van a sentir identificadas, porque hay muchas mujeres en nuestro país que son madres solteras que sufren violencia y creo que es importante que sepan que pueden salir adelante y en este caso (mi personaje) Carolina lucha literal hasta la muerte para sacar a su hijo adelante”.

Sobre como enfrenta los problemas legales y los dichos de sus ex parejas, Conde comentó: “no permito que lo oscurezcan tu sabes que Dios está conmigo y que él siempre me saca adelante, y mi lucha no es contra ellos, es contra cuestiones más allá de esto, que necesitamos ver muy bien, y que hay que salir adelante”.