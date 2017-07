Marco Antonio Regil manda atrevida propuesta de amor

Marco Antonio Regil reveló que hace algunos años estuvo muy enamorado de Rebecca de Alba, flechazo que se dio cuando se conocieron en el Festival Acapulco 93.

El conductor mexicano manifestó que la belleza de Rebecca lo cautivó. “Cuando la conocí yo era un polluelo (24 años), ella también estaba muy joven (29 años), yo la vea (embobado), ¿cómo no?”.

El presentador explicó que el pegue que tenía De Alba le impidió iniciar un acercamiento amoroso. “Estaba enamorado, yo la veía y decía ‘ay Rebecca es un sol’, es un mujeron, pero pues tenía ahí romances, romances internacionales porque Rebecca siempre ha sido codiciada por las figuras internacionales”.

Sin embargo, Regil no dudó en enviar un atrevido mensaje a la conductora de televisión. “Sí quiere ir a misa a revolcarse en el parque nos revolcamos”, bromeó.

Por otra parte, el tijuanense confirmó sus intenciones de convertirse en padre a pesar de no tener una pareja en estos momentos, por lo cual no descarta en hacer su sueño realidad incluso con una mujer que ya tenga hijos. “Estaría hermoso ser papá”.

Fue en este momento que Regil mencionó a un ex de su amor platónico, el cantante Ricky Martin. “Cómo crías, cómo puedo criar a un niño, ni modo que lo traiga pegado conmigo todo el tiempo. Tengo que preguntarle a Ricky Martin cómo lo hace, cómo lo amamanta, cómo le hace, le da fórmula”, soltó una carcajada y finalizó: “él no, con mamilita, o qué, contrató una nodriza o cómo es la cosa, no sé”.