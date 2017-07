Jorge Ortiz de Pinedo promueve la eutanasia

Jorge Ortiz de Pinedo reveló que firmó un documento ante un notario en el que puede decidir sobre su vida en el momento que se encuentre cercano a fallecer.

“Obviamente estoy a favor y lo promuevo porque a mí ya me ha pasado dos veces, pero me han dado la esperanza de vivir, si me dieran la opción de decirme, ya no vas a poder sobrevivir, en ese momento diría yo ya no me hagan nada, porque si me siguen haciendo cosas me van a mantener vivo, pero como vegetal”, contó Ortiz de Pinedo en entrevista para Hoy.