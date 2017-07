Ariande Díaz sufre el precio de la maternidad

Ariande Díaz reveló que a pesar de estar feliz y disfrutando al máximo su maternidad ha empezado a sufrir los estragos de cuidar al pequeño Diego.

La actriz mexicana confesó que padece fuertes dolores en la espalda debido al peso que tiene su primogénito. “Yo ya vivo así como con una faja que no es para darme bonita forma, que es neta para darme soporte en la espalda, no tienes idea, o sea, me duele cañón”, dijo Ariadne en entrevista para el programa Hoy.

“La verdad es que pesa muchísimo, pesa casi 13 kilos, pero tiene un año, entonces cómo le vas a decir un niño: ‘niño, pesas lo que un niño de 3 años’, no, es un bebé, lo tienes que abrazar, obviamente, aunque caminó muy chiquito es de bracitos y lo cargas y todo, pero yo ya con la espalda mal”, agregó.

Sin embargo, la mexicana continúa encantada con su labor de mamá. “Le digo a Marcus tú eres un gigantón, yo digo ya casi esta de mi tamaño, entonces esta pesado, pero feliz, al final que bueno, va a ser un hombrezote”.

Cabe recordar que Díaz recibió en los últimos meses fuertes críticas por su aumento de peso tras ser mamá, incluso fue atacada por usar esta faja, que muchos de sus seguidores pensaban era para recuperar su espigada cintura.