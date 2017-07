Busco representar a los mexicanos: Eiza González

México, 27 Jul (Notimex).- La actriz mexicana Eiza González aseguró que es una chica trabajadora que trata de dignificar el papel de los mexicanos en Hollywood, Estados Unidos.

“No sé si llevo el nombre de México en alto o no, simplemente soy una mexicana tratando de representar a mi país de la manera más digna, me encanta que me vean como una actriz, como una igual”, afirmó durante la alfombra roja de la película “Baby: El aprendiz del crimen”.

Ataviada con un pantalón y saco negros con incrustaciones florales brillantes, zapatillas obscuras y una melena más corta de lo habitual, Eiza comentó que “Darling”, su personaje en la cinta, la cautivó.

“Mi papel es igual de fuerte, importante e interesante que todos los demás, creo que como mujer latina el poder representar este tipo de personajes interesantes, y no sólo un estereotipo, me llamaba mucho la atención”.

Dijo sentirse muy orgullosa porque es una película en la cual trabajó mucho tiempo. “Ustedes saben que la hice como hace un año y medio, y por fin poder venir a mi país a compartirla con ustedes es muy importante”.

La actriz, quien radica en Estados Unidos, expresó que está muy feliz de regresar a su país natal. “Estoy muy contenta de estar con ustedes… Le he platicado mucho a mis compañeros de México, espero que los estemos recibiendo con toda la actitud”.

Al preguntarle cómo fue su lucha en su carrera profesional en México, la también cantante, relató:

“Yo batallé mucho tiempo en México, mucho tiempo no se me dio la oportunidad de hacer cine porque yo hacía televisión y la vida me dio otras oportunidades, una por otras. Yo creo que no hay éxito sin batalla y sin caída, yo me caí muchas veces, pero seguí trabajando”.

Después de lanzar dos álbumes de estudio, “Contracorriente” (2009), “Te acordarás de mí” (2012) y estar muy involucrada en la escena musical, la joven de 27 años mencionó que por el momento está enfocada a su carrera actoral.