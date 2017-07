Usher, sobre su veganismo: ‘Ayer me comí un buen filete’

Han pasado cinco años desde que el cantante Usher proclamara a los cuatro vientos que había abrazado una dieta completamente vegana tanto para disfrutar de sus múltiples beneficios, como para escenificar el apoyo que le brinda a su hijo de nueve años en su decisión de no consumir ningún producto procedente de un animal.

Sin embargo, y en un ejercicio de honestidad brutal sin precedentes en la comunidad vegana, el famoso cantante y mentor de Justin Bieber ha revelado abiertamente que, a lo largo del último lustro, han sido innumerables las veces en las que ha traicionado sus principios y ha sucumbido al tentador sabor de la carne.

“Llevo muchos años intentando mantenerme al margen de la carne… Ayer me comí un filete de ternera, pero era muy finito. Pero sí, de verdad que me esfuerzo mucho por ser vegano. Me encanta la ternera y el pollo, pero soy vegano”, reza la surrealista confesión que compartió con el humorista y presentador James Corden durante el famoso segmento ‘Carpool Karaoke’.

Visiblemente sorprendido tras escuchar tan curioso razonamiento, el famoso ‘showman’ británico no tuvo más remedio que interrumpir al artista y tratar de abrirle los ojos ante el sinfín de contradicciones en las que había incurrido a la hora de explicar sus hábitos alimenticios.

“Vale, solo para que lo sepas, todo eso que me has contado significa que no eres vegano. No puedes decirle a la gente que eres vegano y luego comer pollo y ternera. Eso es como si yo le digo a la gente que no bebo alcohol, pero que de vez en cuando bebo cerveza, sidra, vodka y vino tinto”, le espetó Corden entre risas al tiempo que conducía por las calles de Los Ángeles.

Cierto es también que Usher ya reveló en su momento que el estilo de vida vegano, ecológico y sostenible que había intentado seguir junto a toda su familia -el intérprete es padre de dos hijos junto a su exmujer Tameka Foster- le resultaba tan caro como irritable.

“He tenido que dejarlo un tiempo porque me parecía caro y ostentoso todo ese mundo. Además, es casi imposible conseguir que la comida vegana sepa bien. Además, mi organismo y mi tipo sanguíneo necesitan que ingiera carnes y pescados para poder rendir”, se sinceraba en una entrevista del año 2014 a la revista Billboard.