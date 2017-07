Jennifer Lopez felicita a Alex Rodriguez por su cumpleaños

Ha sido una semana llena de celebraciones para la pareja conocida como J-Rod, es decir, la formada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, ya que los dos enamorados tienen la suerte de cumplir años con tan solo tres días de diferencia. Mientras que la diva del Bronx cumplía 48 el pasado 24 de julio, hoy le ha tocado el turno al exjugador de los Yankees de Nueva York, quien acaba de llegar a los 42.

Como no podía ser de otra forma y siguiendo con la dinámica de transparencia absoluta en la que ambos están inmersos, al menos en lo que a expresar su amor se refiere, desde que confirmaron su relación el pasado febrero, JLo ha enviado a su novio una emotiva felicitación vía Instagram para marcar tan señalada efeméride.

“Feliz cumpleaños al hombre que hace que mi corazón lata fuertemente cada vez que entra en la habitación. Mi amor, te deseo el mejor año. Estoy muy emocionada por todo lo que Dios te tiene preparado… #Lo mejor está todavía por llegar #Es tu día #Mi macho #Amor mío #Felicidades #Leo #13”, reza el mensaje que acompaña a una fotografía del deportista retirado en un elegante traje y con mirada seductora.

Los tortolitos, aprovechando que comparten signo del zodiaco, han venido festejando sus cumpleaños con varios eventos, aunque fue el fin de semana pasado cuando tuvo lugar la fiesta más importante de todas en Miami.

En la multitud de imágenes que compartieron en sus redes sociales, se aprecia claramente la felicidad que exudaba la pareja junto a sus amigos y familiares, además de los grandes volúmenes de comida y bebida con los que agasajaron a sus invitados.

El lunes, y con motivo del día de nacimiento hace 48 años de la también actriz, la espectacular pareja juntó a sus respectivas familias -los gemelos Max y Emme (9) de Jennifer con Marc Anthony y Ella (9) y Natasha (12) de Alex con su exmujer Cynthia Scurtis- en una íntima velada en la que los más pequeños disfrutaron a lo grande. El neoyorquino y sus hijas incluso tuvieron el detalle de regalarle a la intérprete de ‘Jenny from the Block’ una tarta de la que este no dudó en presumir ante los internautas, al tiempo que hacía referencia a la cantidad de dulces que deben de haber comido estos días: “Más tarta”, reza la descripción de otra de las fotografías.