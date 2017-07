La rapera Honey G, de The X Factor, revela que es homosexual

En otoño del año pasado, la rapera Honey G -nombre artístico de Anna Gilford- saltaba a la fama por ser una de las concursantes de la versión británica de The X Factor.

Su participación no estuvo exenta de polémica y sus excéntricas actuaciones se convirtieron en seguida en la diana de duras críticas por parte de la comunidad de hip hop, las redes sociales e incluso una de las jueces del concurso, Nicole Scherzinger, quien la acusó de ser poco profesional.

Después de haber estado apartada de la atención mediática durante meses, la artista de 36 años ha vuelto a acaparar titulares, ahora por haber salido del armario en una reciente entrevista que ha concedido al diario The Sun. La londinense ha abierto su corazón para desvelar que, pese a haber mantenido relaciones con hombres en el pasado, en la actualidad solo se plantea compartir su vida con otra mujer junto a quien espera poder formar una familia.

“He tenido aventuras con hombres, pero soy lesbiana y estoy buscando a una compañera sentimental femenina con la que poder asentarme. He estado con hombres en el pasado, pero después de tener mi segunda experiencia con una mujer decidí que solo quería estar con mujeres”.

Cuando todavía estaba debatiendo si seguir con el novio que tenía entonces, y mientras trabajaba como DJ en Ayia Napa [Chipre], conocí a alguien que cambió el rumbo de mi vida para siempre”, ha asegurado a dicho medio, para el que también ha posado desnuda por primera vez.

Honey G tuvo su primer encuentro sexual con una chica a los 16 años y conoció a su primera novia después de graduarse en la universidad en el año 2014. Pese a que su familia y amigos más cercanos conocen su orientación sexual, ha esperado casi un año tras alcanzar la popularidad para revelarlo a todo su público por miedo a la repercusión que una confesión así podría tener en su carrera y en su vida.

“No estaba preparada todavía para salir del armario públicamente, ¿sabes? Una de las preguntas que me hizo Simon Cowell en la primera audición fue: ‘¿Tienes novio?’. En aquel momento yo me mostré algo defensiva y le contesté: ‘No, estoy soltera’. Obviamente, me preocupa la homofobia porque hay mucha gente homófoba. Quizás a ellos no les guste.

Así que sí, me preocupaba”, ha confesado, al mismo tiempo que ha agradecido el apoyo incondicional de su mentora en el concurso, Sharon Osbourne, quien no dudaba en protegerla de las preguntas de los periodistas a ese respecto cuando concedían entrevistas juntas.