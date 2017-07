Aura Cristina Geithner no descarta dueto con Maluma

Aura Cristina Geithner se encuentra alistando todos los detalles para lo que será su regreso a la escena musical, por tal motivo la colombiana fue cuestionada sobre su interés de realizar un dueto con sus compatriotas Maluma y J Balvin, ahora que grabará un disco con ritmos latinos.

“No me imagino cantando reggaetón, ¿pero no estaría mal verdad?”, dijo sonriendo. “La verdad me siento muy orgullosa de que mis compañeros Maluma, J Balvin, el mismo Carlos Vives, Shakira, bueno, son grandes de la música, son personas que han caminado y les ha ido muy bien, han dejado huella”, explicó.

Por otra parte, Geithner no ocultó la felicidad que le causa el que hombres más jóvenes que ella la pretendan, sin embargo, desmintió que fueran precisamente los amigos de su hijo, Demian Dos Santos, los que la estén cortejando.

“No exactamente los compañeros de mi hijo, pero bueno, tengo admiradores muy jóvenes, que además los felicito por su buen gusto, obviamente tengo ahí mis pretendientes”, bromeó la actriz.

Finalmente, la modelo defendió el derecho de las mujeres a enamorarse de un hombre de cualquier edad. “No es que me guste la onda cougar y no es ninguna moda, rompamos con ese paradigma, el amor no tiene edad, esta historia de que el hombre tiene que ser 10 años mayor que la mujer y que el matrimonio era forever and ever (para siempre), todo eso se ha roto hoy en día”.