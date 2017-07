Mayra Rojas harta de que los medios le pregunten sobre Luciana

Maya Rojas confesó que está harta de que algunos medios le sigan preguntando por Luciana, hija de su hermana Lorena Rojas, y a quien tras su muerte integró a su familia.

“Yo no quiero que Luciana viva toda su vida con el sello de ‘¡ay, se le murió su mamá, pobrecita!’. Ella no lo pidió, nadie lo pidió, ¿cuántos años más vamos a seguir hablando del tema? Yo lo que quiero es quitarle a esa niña esta etiqueta”, explicó la actriz en entrevista para el programa “De Primera Mano”.

Al respeto del tema, Rojas recordó algunos momentos incómodos que ha sufrido con los reporteros. “En alguna ocasión, una pseudoperiodista me preguntó si yo ya le había dicho a una niña de dos años y medio cómo se había muerto su mamá, y lo primero que le pregunte es: ¿tienes hijos?, (me respondió) ‘no’. Con razón tu pregunta es tan estúpida (le contesté)”.

Posteriormente, Mayra explicó que llegará el momento en que tendrá que hablar del tema con su sobrina. “Eso es algo muy personal, yo hablaré con mi hija de lo que a ella le tocó vivir, pero por qué lo tengo que hacer público. Si Lorena hoy estuviera aquí, Lorena te diría: ‘de mi vida privada no hablo’”.

“Ha sido todo el tiempo hablar del mismo tema, es agotador, no me dejan respirar, mi luto ha sido dos años y medio de seguir hablando de una persona que me duele”, añadió.