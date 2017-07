Hijos de Luis Miguel impiden vida amorosa de Aracely Arámbula

Tras mostrar sus intenciones de reconquista con Aracely Arámbula, Arturo Carmona confesó que él único inconveniente que podría tener para lograr su objetivo son los hijos que la actriz procreó con Luis Miguel, pues los niños son celosos con su famosa mamá.

“Esos dos muchachitos preciosos que son celosos de su mamá, son los novios reales de ella”, reveló Carmona durante una entrevista en la Ciudad de México.

Sin embargo, el actor manifestó tener una excelente relación con los pequeños Miguel y Daniel. “Son unos niños maravillosos, bien educados, ella ha hecho un excelente trabajo con sus hijos y también los niños tienen un excelente recuerdo mío”.

Posteriormente, Arturo no dudó en alabar la labor de Arámbula como mamá soltera. “Es una mujer que está sola con sus hijos, no tiene a una persona a un lado que la haga fuerte, o que la haga sentir que en sus hijos está la imagen paterna o la imagen de alguien que puede fungir como un padre, entonces pues una mujer que se da entender, defiende como leona a sus hijos”.

El ex de Alicia Villarreal no ocultó la emoción por reencontrarse con Aracely Arámbula tras anunciar el reestreno del musical “Perfume de Gardenia”.

“Aracely es una mujer muy bella, una gran mujer, sí es inevitable tener una sonrisa porque tengo lo mejor de ella, ella me dio su tiempo, me dio su cariño, me dio cosas maravillosas con las que me quedé, de las cosas malas, si hubo, ni me acuerdo”, concluyó.