Antonio Orozco: ‘Mi padre nunca me vio triunfar’

El cantante Antonio Orozco puede presumir de ser uno de los artistas más respetados y queridos de la escena musical española, además de toda una estrella televisiva gracias a su participación como coach en el concurso ‘La Voz’, pero lo cierto es que el sinfín de éxitos profesionales que ha venido acumulando en los últimos quince años, al margen de las alegrías y satisfacciones que le brindan, también le recuerdan de forma constante que su progenitor, quien perdió la vida en un trágico accidente laboral hace más de 20 años, no ha podido ser testigo de ellos.

“Soy su viva imagen. Murió cuando yo tenía 21 años y mis hermanos 16 años y 10 meses. Cayó de una obra, currando. No me vio triunfar. Inmediatamente tuve que meterme a trabajar para ayudar a mi madre en casa”, revela el intérprete en una entrevista al diario El País.

Además de la estrecha relación que le unía a su padre en el terreno puramente personal, el músico catalán asegura que su figura le ha servido en infinidad de ocasiones como fuente de inspiración para muchos de sus temas, entre otras razones porque de él aprendió que los triunfos solo se materializan a través del esfuerzo y la constancia.

“Tenía 43 años, uno menos de los que tengo yo ahora, 44. Pienso mucho en ello últimamente”, explica sobre los paralelismos que encuentra entre su actual etapa vital y aquella en la que se encontraba su padre. “La primera guitarra, mi guitarra, me la compró mi padre. Era una Valeriano Bernal.

Le costó 93.000 pesetas y la fuimos a buscar a la trastienda de una peluquería. Pero me la hizo pagar con tres meses de trabajo a su vera en una obra. Todavía la tengo conmigo. Es canela y se llama Rosario, como mi abuela”, añade.

Antonio está actualmente inmerso en los preparativos del esperado concierto que ofrecerá este fin de semana en el Teatro Real, una de las paradas más especiales de su nueva gira ‘Único’, y que a buen seguro le llevará a interpretar una de las canciones que le convirtieron en la estrella que es hoy en día, su sencillo debut ‘Necesito Libertad’.

“Trata de una discusión recurrente que teníamos en la familia, o mejor, entre él y mi madre”, ha manifestado sobre el clima familiar que le rodeaba en sus años de juventud, un marco de referencia que le sirve ahora de guía a la hora de educar a su hijo: “Tengo una relación extraordinaria con él. Me sostiene de forma literal todos los días. No hago nada que no piense cómo lo juzgará hoy y dentro de unos años. Es el capitán de todos mis miedos”, le dedica emocionado.