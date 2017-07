Kourtney Kardashian se considera ‘alérgica’ al café

La belleza de Kourtney Kardashian a sus 38 años tenía que tener algún secreto más allá de sus estrictas rutinas de entrenamiento y algún que otro discretísimo paso por la clínica estética. Ahora la empresaria y madre de tres niños pequeños ha desvelado que uno de sus mejores trucos para lucir una piel radiante y evitar la hinchazón es evitar el café, que cambió por el té verde al principio de su veintena.

“Primero de todo, soy alérgica al café, ¡me hace volverme loca! Me vuelvo súper hiperactiva y me pongo al límite cuando lo bebo, así que lo dejé cuando tenía 21 o 22 años”.

El té verde es mi mejor aliado. Os prometo que mi vientre está más plano gracias a él.

Además, una taza de té verde reduce los signos de celulitis. Siempre tomo una taza de té verde caliente al final de la mañana o del mediodía. Mi té verde favorito es con un poco de miel y de leche de almendras, eso es lo que me pido en un restaurante”, ha compartido con todos sus seguidores en su blog.

En cuanto a la esbelta figura que sigue luciendo después de haber dado a luz a Mason (7), Penelope (5) y Reign (2), la estrella televisiva reconoce que ayuna una vez a la semana para ayudar a que su cuerpo rejuvenezca y elimine toxinas innecesarias.

“Primero de todo, si queréis hacer un ‘detox’ de cualquier tipo, deberíais consultar con vuestro médico antes, ya que cada persona es diferente. Mi doctor me hizo un test de músculos y encontró que tenía grandes niveles de metales como mercurio y plomo, así que mi motivación para el ‘detox’ es eliminar estos metales de mi sistema.

Normalmente, no como durante 14 o 16 horas después de cenar (lo que se conoce como ayuno intermitente), así que ceno a las seis de la tarde y no desayuno hasta las ocho o las nueve de la mañana del día siguiente.

Una vez a la semana también hago un ayuno de 24 horas. En los días que ayuno, tomo caldo y agua todo el día, y luego ceno por la noche. Siempre me parece más fácil hacerlo en los días en los que estoy más ocupada, porque así no tengo tiempo de sentarme y pensar en lo que me gustaría estar comiendo”, relataba hace unas semanas en su app.