Halle Berry recrea su peor pesadilla en su nueva película ‘Kidnap’

Aunque en principio podría parecer una mera película de acción y suspense perfecta para la temporada estival, lo cierto es que el nuevo filme que presenta estos días la oscarizada Halle Berry, llamado ‘Kidnap’, ha tenido un gran impacto emocional y anímico en su protagonista por culpa de una trama que, como ella misma confiesa, le ha llevado a tener que experimentar -eso sí, en la ficción- la que considera su peor pesadilla.

“Se me pararía el corazón de forma instantánea”, se ha sincerado la intérprete de 50 años en el estreno del filme, que narra la historia de una mujer que tiene que afrontar el secuestro de su hijo y, posteriormente, se lanza a la aventura de tratar de rescatarlo por sus propios medios. “Pero la belleza de esta película es que celebra el instinto maternal y la idea de que las madres encontramos fuerza en las adversidades”, apuntó.

La estrella de 50 años apareció tan deslumbrante como siempre en la alfombra roja del evento que tuvo lugar este lunes en Miami, luciendo para ello un vestido blanco que dejaba patente lo privilegiado de su silueta. Sin embargo, tan pronto como entró a valorar las sensaciones que le habían invadido durante el rodaje de la cinta, Halle dejó claro que el propósito de su presencia en el preestreno no era precisamente el de proyectar glamour.

“En algunas escenas no podía evitar que se me hiciera un nudo la garganta. En una de ellas, que grabamos en el asiento trasero de un coche, me imaginaba que era mi hija la que estaba conmigo y a la que le ocurría todo eso, ya que es de la misma edad que mi hijo en la ficción”.