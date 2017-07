Juan Zepeda demanda a Ninel Conde

Juan Zepeda, ex esposo de Ninel Conde, reveló en entrevista durante el programa “El Gordo y La Flaca” que inició una demanda contra la cantante por falsedad en declaración judicial. “La señora tiene que empezar a pagar cada lágrima que hizo pasar a mi padre, hoy difunto, a mi madre, a mis hijos” dijo.

El ex del “Bombón asesino” pretende de esta forma revertir el daño recibido tras los 7 meses que estuvo en la cárcel por las acusaciones de la que fue su pareja sentimental. “Lo primero que viene a mi mente es la injusticia, las mentiras, los montajes que se han venido ah… pues dicen que todo sale a flote, y en este caso la verdad ha salido a flote”, agregó.

Sobre el encuentro que sostuvo con Giovanni Medina, padre del hijo menor de la cantante, Juan dijo: “ya la ex pareja de Ninel ha sido explícito en que todo lo que sucedió en mi contra es un montaje apoyado por las autoridades de parte de Ninel y yo creo que mis circunstancias personales del momento, me obligan moralmente a empezar a tomar una serie de medidas en materia legal en contra de la señora”.

Fue en este momento que el ex esposo de la actriz confesó que ya inició un proceso legal en su contra. “Se llama falsedad en declaración judicial, que es lo mismo que en Estados Unidos decir mentiras enfrente de un jurado, todas esas mentiras están demostradas documentalmente, obran en averiguaciones previas, obran en juicios, y ya se ha iniciado acciones legales en contra de la señora por estos motivos”.

“Son acciones legales en contra de ella, y de todas las personas que la ayudaron, no voy a parar en ningún momento y me voy hasta las últimas consecuencias porque yo pienso que fue cruel, fue infame, fueron purititas mentiras, y digo ya para que su ex pareja lo esté diciendo, ya es el colmo, es demasiado y ella sabe perfectamente, ella tiene conocimiento de que ya iniciaron estas acciones en su contra”, subrayó el empresario.

Al respecto del pago que debería recibir Conde, Zepeda expresó: “yo pienso que ya lo está pagando, lo está pagando desde el momento que está destruyendo otra familia, desde el momento que está haciendo sufrir a su hijo, desde el momento que está siendo exhibida públicamente con todos sus vicios, con toda su esencia de mujer, con todo lo que es ella, porque todos sabemos, las personas que hemos vivido con ella, sabemos perfectamente que la Ninel pública (…), la mujer que se hace mostrar como una víctima, no es la verdadera”.

“La verdadera Ninel es una mujer tremendamente interesada, es una persona tremendamente egoísta, una persona que no piensa sino en ella misma, y no piensa en otra cosa más”, detalló sobre la actriz.

Juan Zepeda refiere que estuvo muchos años junto a Ninel pues considera que hubo amor durante su relación. “No sé si fue amor comprado o amor verdadero, pero hubo amor, pero ella es una persona codependiente, muy codependiente. La codepedencia es un vicio, como otros vicios que tiene, y una persona codependiente vuelve codependiente a su pareja.

Sobre el dicho de Ninel que no sabe escoger a sus parejas, Zepeda comentó: “yo creo que las sabe escoger muy bien, yo creo que es totalmente lo contrario, porque escoge perfectamente a las personas que puede controlar y manipular para lograr sus objetivos”.

De la demanda que entabló Medina contra Ninel, afirmó estar dispuesto a declarar. “Sí me llaman ante un juez, yo voy a acudir de inmediato y lo voy a decir, así como no tuvieron empacho en mentir, en falsear, en hacerme un montaje, en meterme a la cárcel, en hacer sufrimiento a mis padres, enfermar a mi padre, en hacer que esa enfermedad lo llevara a la muerte. Yo no voy a parar, si soy llamado ante las autoridades, me voy a ir a fondo y voy a decir todo lo que viví en su casa”.

Al ser cuestionado sobre qué pinta a la actriz como un monstruo, Juan contestó: “es algo peor que un monstruo, porque el monstruo se muestra como monstruo, y Ninel se muestra con una cara ante todos ustedes, Ninel se muestra ante el público con una cara, ante su familia con otra cara, ante la comunidad cristiana con otra cara, ante su pareja con otra cara, Ninel es muchas Nineles”. Finalmente definió a la cantante como falsa así como su relación sentimental.

Juan Zepeda y Ninel Conde se casaron en una ceremonia en el puerto de Acapulco, México el 7 de diciembre de 2007 y se divorciaron el 19 de septiembre del 2013, posteriormente la cantante acusó el empresario de robarle dinero y por este motivo su ex esposo estuvo en la cárcel. AGENCIA MEXICO