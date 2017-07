Fernando del Solar responde a las acusaciones de Ingrid Coronado

Hace algunos meses, Ingrid Coronado reveló en el programa “Historias Engarzadas” que uno de los detonantes para terminar su relación con Fernando del Solar fue cuando el conductor sugirió quitar la habitación de Emiliano (hijo de Ingrid y Charly López) porque el muchacho se la pasaba en casa de su papá, asimismo confesó que la relación con la familia del argentino nunca fue buena.

Al respecto, Del Solar aprovechó la entrevista realizada en el programa “De Primera mano”, para dar respuesta a las acusaciones de la conductora de Venga la Alegría.

“Lo único que digo es que como yo me sentía, yo no podía ni siquiera hacer ejercicio, entonces ¿hacer un gimnasio en ese cuarto?, si mi mamá se metía mucho o no para ella, no sé, eso no se enseña, cuando uno está a punto de morir o te dicen que te vas a morir, ¿qué hace una mamá normalmente?, apoyaría a su hijo, estaría ahí, quizás se sintió invadida, bueno es su manera de verlo, bueno está bien, es muy respetable, pero no hay un manual para enfrentar un madrazo como este”, explicó.

Al respecto del juicio por la manutención de sus hijos, Fer dijo: “el proceso legal continúa, de hecho no podemos hablar para no interferir con la justicia, está todo en mano de los jueces, pero lo más importante ya está arreglado, que es cómo poder ver a mis hijos, qué días de la semana, cada cuándo, un fin sí un fin no, y la parte económica es lo mío, lo tuyo, lo que era nuestro, eso es lo que se está viendo y eso es lo que está en manos del juez”.

Mientras Del Solar continúa esperando alguna oferta para regresar a la pantalla chica, el argentino se concentra en el lanzamiento de un libro biográfico donde hablará de cómo ha enfrentado el cáncer que le fue diagnosticado en 2012 y contará todos los detalles de su relación con Ingrid, la cual se disolvió en enero de 2016 tras cuatro años de matrimonio en el cual procrearon a dos hijos.