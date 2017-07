Charlize Theron niega un supuesto romance con Gabriel Aubry

Puede que las actrices Halle Berry y Charlize Theron tengan un sinfín de cosas en común: dos premios Óscar conseguidos en 2002 y 2003, respectivamente, una habilidad innata para sacar lo mejor de sí mismas en las escenas de acción y, por qué no decirlo, dos físicos impresionantes que parecen haber llegado a su plenitud una vez pasados los 40.

Sin embargo, y a diferencia de lo que se ha venido rumoreando últimamente, de momento las afamadas intérpretes no pueden decir que hayan estado con el mismo hombre -en períodos diferentes, se entiende-, ya que la propia Charlize se ha encargado de tirar por tierra la teoría de que estaría inmersa en una bonita relación con Gabriel Aubry, exmarido de Halle y padre de su primogénita Nahla (9).

“No, no le conozco en absoluto. Una vez me le crucé y hablamos durante tres segundos. Nos dijimos ‘Hola’ y poco más porque nuestros hijos van a la misma escuela”, aseguró la sudafricana a su paso por el programa de televisión ‘Watch What Happens Live!’.