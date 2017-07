Eugenio Derbez aclara si tiene casa de 7 millones de dólares

Eugenio Derbez desmintió durante un enlace telefónico para el programa “De primera mano” que posea una casa de 7 millones de dólares, y que haya vendido otra que le costó 4 millones de dólares, tal como se mencionó en algunos medios.

“Vi unos precios que creo que ni siquiera Madonna tiene esas casas, me gusta la idea pero no, ojalá así fuera pero no, no sé de dónde sacan la información (y la presentan) pero no, para nada, ojalá algún día pero todavía no”, dijo Derbez.

Sobre el éxito que ha logrado tener en la industria del cine norteamericano, Eugenio reveló que su fórmula es realizar sus propias producciones con la finalidad de no hacer casting y evitar ser rechazado.

“Las dos últimas (películas) yo las produje, entonces no tuve que competir con nadie porque yo solito me he dado trabajo (…), desde que estaba en México me di cuenta que si yo me contrataba a mí mismo, pues no me iba a contratar (nadie). Lo hice desde “Al derecho y al derbez”, luego con “No se aceptan devoluciones”, y ahora que estaba tocando puertas dije: ‘por qué no hago lo mismo que hice en México’, y ahí fue donde me empezó a cambiar otra vez la vida”.

Por el momento, Eugenio sigue concentrado en el rodaje de “Overboard” en Canadá, tras el éxito de “Cómo ser un Latin Lover”, cinta en la que actuó junto a Salma Hayek y que también produjo.