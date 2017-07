Diego Boneta se muda para prepararse como “Luis Miguel”

Diego Boneta confesó que tras aceptar el protagónico en la serie sobre la vida de Luis Miguel ha tenido que cambiar de residencia, pues tuvo que mudarse a España para seguir preparando su papel en la esperada trama.

“Precisamente por esto estoy aquí en Madrid, vine aquí hace 3 semanas para tomar un curso con un maestro que yo admiro muchísimo, con el que he querido estudiar muchos años, se llama Juan Carlos Corazza, y estoy aquí tomando un curso intensivo con él”, contó el actor a Imagen TV durante su paso por los Premios Platino.

Al preguntarle sobre si la serie abordará los escándalos en la vida del cantante, Boneta dijo: “honestamente yo no leo mucho de esas cosas, no es algo que yo vea, y nunca lo he hecho, no me interesa”.

En este evento Diego Boneta coincidió con Michelle Salas, hija de Luis Miguel con quien se le relacionó sentimentalmente, lo cual fue una sorpresa para el joven actor.

“No sabía que Michelle está aquí”, expresó Diego volteando a buscar a la famosa bloguera entre los presentes. Y agregó: “¡Que buena onda!”.

Para cortar el tema de Salas, Boneta prefirió seguir hablando del “Sol”. “De hecho el primer concierto que vi yo fue un concierto de Luis Miguel, es alguien que yo he admirado muchísimo, porque realmente creo que es el Frank Sinatra latino”, concluyó.