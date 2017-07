Marco Antonio Regil confiesa que sufrió depresión

Marco Antonio Regil reveló que su salud se vio quebrantada tras la muerte de su madre ocurrida en febrero pasado, motivo por el cual se encuentra cuidando su alimentación y actividad física.

“Estoy regresando (al gimnasio) después de hacer una desintoxicación porque subí de peso horrible, subí como 14 kilos o 12, con la pérdida de mi mamá comí muy mal”, contó el conductor en entrevista para el programa Hoy.

Regil confesó que con el régimen alimenticio y el ejercicio que está realizando ya empezó a notar buenos resultados. “Ahorita ya perdí como 4 o 5 kilos. Estoy haciendo ejercicio otra vez, (ya) me empiezan a cerrar los sacos, ya voy de regreso”.

Marco Antonio explicó que este aumento de peso se debió a la depresión que sufrió tras el fallecimiento de Doña Irma Sánchez. “Era horrible porque tenía la depresión, y hay gente que se deprime y no come y se ponen flacos, hay gente que se deprime y come mucho, se ponen gordos, yo soy de esos”, finalizó.