Vanesa Lorenzo no tiene prisa por casarse con Carles Puyol

La modelo y diseñadora Vanesa Lorenzo no ha tenido reparo alguno a la hora de hablar abiertamente sobre las dudas que le invaden en lo relativo a un hipotético paso por el altar con el futbolista Carles Puyol, con el que tiene a sus dos hijas, Manuela y María, y al que le une el deseo de volver a repetir experiencia maternal tan pronto como se lo permitan sus numerosos compromisos profesionales.

Teniendo en cuenta que, además de su labor en la industria de la moda, la guapa catalana se ha convertido en toda una referencia en lo que a la promoción de la vida sana se refiere, al haberse convertido en imagen de varias marcas de productos ecológicos y al destacarse en sus apariciones públicas como toda una experta en la práctica del yoga, resulta hasta cierto punto comprensible que conciba los preparativos de una supuesta boda, al menos en este momento, como una tarea demasiado “estresante”.

“Las ceremonias de las bodas a mí me encantan, me parece que son súper bonitas, pero sí que es cierto que me provocaría mucho estrés porque soy muy tiquismiquis”, muy perfeccionista.

Me gustaría disfrutar mucho de la producción, de crearla y de montarla, pero a día de hoy lo veo más como una fuente de estrés que otra cosa, ha confesado en conversación con la revista Diez Minutos, antes de insistir en que ni siquiera ha pensado en una fecha: “No lo sé, la verdad”.

Lo que sí tiene muy claro Vanesa es que le gustaría tener otro retoño con el que poder presumir de familia numerosa, aunque al igual que con el espinoso tema de la boda, una tercera maternidad tendrá que depender de los escasos huecos libres que tanto ella como Puyol puedan sacar de su agenda. Por lo menos, a la maniquí le queda el consuelo de que ya no le preocupa lo más mínimo el sexo del bebé, a diferencia de hace solo unos meses.

“Me gustaría tener tres hijos, siempre lo he dicho, pero yo no sé qué pasará, es que es mucho trabajo. De verdad que me encantaría, porque yo soy una de tres hermanos, y es muy chulo y divertido crecer con tanta gente. Pero claro, para los padres estar activos profesionalmente y con tantos niños, no sé, es mucha dedicación. Fíjate que me daría igual si es niño o niña. Al principio sí que deseaba que fuera varón, pero ahora he cambiado”, ha explicado en la misma conversación.