Ninel Conde llama errores a sus ex

Ninel Conde aprovechó su llegada a Estados Unidos para aceptar la entrevista de Raúl de Molina durante el programa “El Gordo y La Flaca” y respondió a las acusaciones de su ex Giovanni Medina, y también de su ex esposo, Juan Zepeda, quienes se unieron para atacarla hace unos días.

Se mencionó que la cantante estuvo a punto de cancelar un evento que tenía agendado meses atrás tras darse a conocer la alianza de sus ex parejas, por lo cual explicó: “estoy aquí porque aparte de madre soy una persona profesional y yo no tengo nada que esconder”.

“No han sido 24 horas difíciles, han sido ya años difíciles, tratando de sacar adelante a mis hijos, de tratar de tener una familia, tratar de sacar las cosas como deben de ser, positivamente, sin embargo, pues uno a veces tiene que asumir los errores que comete, en seleccionar personas equivocadas y tienes que afrontar las consecuencias”, confesó Conde.

Ninel no dudo en aclarar que la relación que tuvo con Ari Telch, padre de su primogénita, a pesar de que no terminó en los mejores términos es diferente, pues el actor sigue apoyando a su hija a pesar de que ella ya es mayor de edad.

Sobre la reunión de sus ex, Ninel dijo: “aquí lo único importante es que yo no me voy a subir a un ring en donde estos personajes han hecho un circo mediático, porque no voy a mezclar a mi hijo con algo así”.

Tras la insistencia del conductor sobre el tema, Ninel agregó: “pues que pongan un negocio ¿no?, ya que se juntaron, que son amiguis”.

Al respecto de la demanda que entabló Medina para obtener la guardia y custodia del pequeño Emmanuel, la actriz comentó: “como toda madre tienes un instinto y en mi caso hay muchos testigos y mucha gente que sabe que yo he sido el sustento de mi hijo, le he dado techo, le he dado comida, lo he llevado a mis trabajos, pero todo eso en su momento se demostrará en instancias legales.

La ley se va a encargar de demostrar qué clase de personaje es esta persona, que está hablando de una mujer y de la madre de su hijo”.

Finalmente, Ninel no quiso aclarar en dónde se encuentra su hijo Emmanuel ya que debido al proceso legal que enfrenta se dice que no puede salir de México acompañada de él.