¿Estarían abiertos Will Smith y Jada Pinkett a un ‘intercambio de parejas’?

Si hace solo unos días recordaba sin reparos aquellos tiempos en los que se veía obligada a traficar con droga para sobrevivir durante su turbulenta juventud en Baltimore, la actriz Jada Pinkett Smith se ha propuesto ahora generar una nueva tanda de titulares al opinar sobre una práctica tan llamativa como la del intercambio de parejas, por la que confiesa sentir una gran simpatía.

“Lo más loco que he escuchado decir sobre mi matrimonio con Will [Smith] es que éramos un poco libertinos y que nos gustaba hacer intercambios de parejas constantemente. Y mi reacción siempre ha sido la misma: ‘Ojalá fuera verdad'”, bromeó la intérprete a su paso por el programa de televisión ‘Watch What Happens Live!’.

Al margen de aquellas aficiones compartidas que pueda tener la pareja en lo relativo a un ámbito tan íntimo, lo cierto es que Will Smith y Jada Pinkett pueden presumir de un sólido matrimonio de casi dos décadas que, aunque no han estado exentos de contratiempos e incluso de una breve separación, les ha servido para fortalecer aún más su estrecho vínculo afectivo y familiar.

“No sé cuál es el secreto de nuestra relación, la verdad, todavía me sorprendo cuando pienso en ello. Solo sé que a Will y a mí nos une una química muy especial que se aplica a todos los niveles de nuestra convivencia. Tenemos mucho en común, nos reímos juntos, aprendemos juntos, y nos amamos con locura”, expresó en la misma conversación, antes de llegar a la conclusión de que la buena sintonía que existe entre ellos puede explicarse con mayor sencillez.

“Sí, creo que el secreto es ese, que nos lo pasamos muy bien juntos y que nos gusta estar el uno con el otro”, sentenció la extrovertida artista, madre de los Jaden (19) y Willow (16) con el afamado astro de Hollywood.