Will Smith se cuela en las proyecciones de sus películas

A diferencia de muchos actores, que no soportan verse en la gran pantalla, Will Smith disfruta yendo al cine con su mujer Jada Pinkett Smith y sus hijos -Trey (24), Jaden (19) y Willow (16)- para entrar de incógnito en las salas y observar de primera mano cómo responde el público a sus películas.

“A veces Will quiere ver cómo reacciona la gente en el fin de semana del estreno, así que nos colamos haciéndonos pasar por una familia cualquiera y vamos a ver las películas”, ha confesado su esposa a su paso por el programa de radio ‘Sway in the Morning’.