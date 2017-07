Belinda regresa a Twitter para felicitar a Criss Angel

Belinda retomó este viernes su cuenta de Twitter para felicitar a Criss Angel a pesar de haber anunciado hace unos días que estaría ausente por un tiempo de la red social y de los rumores de su rompimiento con el famoso mago.

El ilusionista desveló este jueves su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo Beli la gran ausente en el evento, y a pesar de que él le envió un tierno mensaje y la disculpó por no estar presente, al no ver respuesta de la también actriz, las especulaciones del final de su romance aumentaron.

Sin hacer caso de los dichos, Belinda empleó el mensaje que le envío Criss en la mencionada red y respondió: “¡Te mereces esto, más que nadie! ¡Siempre estoy muy orgullosa de ustedes! ¡Felicidades!!!!!! ❤️️❤️️”.

You deserve this more than anyone else! I'm always very proud of you! congratulations!!! ❤️️❤️️ https://t.co/eEbLjHl5Qm

— Belinda (@belindapop) July 21, 2017