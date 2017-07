Alan Tacher se convierte en ciudadano de Estados Unidos

Día para recordar!!! Así como me enorgullece ser mexicano 🇲🇽 y poner en alto el nombre de mi país en cualquier parte del mundo, les comparto que Hoy me convertí en ciudadano de los Estados Unidos 🇺🇸 en una ceremonia sumamente emotiva!! .. gracias a este hermoso país por las bellas oportunidades que le ha dado a mi familia y a mi.. los sueños se cumplen!! Me comprometo a sumar un voto más para ayudar y poder alcanzar una reforma migratoria para nuestra gente!!! #doblenacionalidad #mexicousa🇲🇽🇺🇸 y mi @cristybernal a mi lado acompañándome como siempre. 👏🏼

