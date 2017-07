Yuri sobre los cantantes actuales: “ahora no hay tanta voz”

Yuri reveló lo complicado que ha sido continuar en el gusto del público con el paso de los años debido al gusto musical de las nuevas generaciones.

La veracruzana no dudo en dar su punto de vista durante la entrevista realizada en el programa “Javier Poza en Fórmula” sobre el talento que tienen los artistas de esta época y la diferencia que existe con los cantantes de su tiempo.

“Siento que en las nuevas generaciones si hay gente talentosa, tampoco vamos a decir que todos son una porquería, no cantan nada, en los ochenta todos éramos (buenos), no, en las nuevas generaciones hay gente que sí canta y que tiene un futuro, pero no son muchos. (La mayoría) son como artistas de un ratito, son cosas que suceden, y yo pienso que en los ochentas salieron muchos artistas y muchos compositores”, explicó.

Posteriormente, Yuri comentó: “ahora como que no se está dando tanto ese talento que sean artistas por mucho tiempo, que tengan una carrera, unas bases artísticas fuertes, no, ahora no hay tanta voz, hay más conceptos y eso es lo que la gente está consumiendo y bueno, ni modo, nos toca”.

No obstante, la intérprete de la “Maldita Primavera” agradeció el éxito que ha tenido su más reciente producción discográfica titulada “Primera Fila”, en la cual da una nueva versión a sus más sonados éxitos, acompañada de famosos como Carlos Rivera, Matisse, Carlos Vives y Mijares, entre otros.