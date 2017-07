Ana de Armas no tiene miedo a cambiar en Hollywood

Ahora que su carrera cinematográfica en la meca del cine está totalmente consolidada, poniendo a su alcance un sinfín de oportunidades profesionales amén de todos sus lujos, Ana de Armas se ha propuesto prestar mucha atención a cada uno de los pasos que da para no perder el norte y terminar convirtiéndose en una persona totalmente diferente a la que era cuando llegó a Los Ángeles.

“Hollywood es un sitio durísimo. Muchas veces te hace sentir que no encajas porque no eres suficiente. Pero yo no pienso cambiar lo que soy”, afirma convencida la intérprete en el adelanto de la entrevista que ha concedido al número de agosto de la revista Woman.