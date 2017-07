La nueva vida de Clara Lago: vegana y mucho más deportista

Cada vez son más las celebridades que deciden adoptar, bien sea durante unos días concretos a la semana o de forma permanente, una dieta vegana para denunciar la falta de sostenibilidad de la industria cárnica y la necesidad de dar un trato ético a los animales.

Clara Lago es una de ellas y, aunque la actriz se sienta algo incómoda hablando de un tema tan personal por miedo a que parezca que trata de ‘aleccionar’ al mundo, sí reconoce que está siendo todo un reto, pero uno que merece la pena afrontar.

“Tampoco me gusta proclamarlo a los cuatro vientos, porque es algo muy personal, es una decisión vital desde un punto de vista moral y llevo solo dos meses, pero lo estoy intentando. El impacto que tiene el consumo de carne y de leche en la naturaleza es brutal. Nos comportamos como pequeños dioses con la naturaleza”, confiesa de manera casi tímida la guapa intérprete en una entrevista a la revista Woman, en la que cita algunas de las razones que le empujaron a adoptar este nuevo estilo de vida.

“Vi varios documentales el verano pasado [‘Cowspiracy’, ‘Food Choices’ y ‘Watershed’] que me dieron la vuelta a la cabeza. Sé que yo sola no voy a cambiar el mundo, pero al menos no quiero ser cómplice de la masacre”.