Tyga rechaza las acusaciones de misoginia en su reciente álbum

El polémico rapero, quien hasta hace poco mantenía una relación con la mediática Kylie Jenner, asegura que su nuevo disco 'Bitch, I'm the Shit 2', apela directamente a las mujeres

Además de por sus fallidas relaciones primero con Blac Chyna -madre de su hijo King Cairo (4)- y posteriormente con la benjamina del clan Kardashian, la afamada Kylie Jenner, sin olvidar sus innumerables problemas con la justicia a cuenta del impago de cuantiosas deudas, el rapero Tyga es fundamentalmente conocido en la crónica social por haber protagonizado algún que otro escándalo relacionado con el trato supuestamente degradante que dedica a las mujeres en muchas de sus canciones o intervenciones públicas.

Eso explica que el músico de 27 años haya reaccionado ahora ante unas acusaciones que considera injustas e infundadas con la presentación de un nuevo disco que va especialmente dirigido a su público femenino y que lleva por título ‘Bitch, I’m the Shit 2’, lo que podría traducirse como ‘Zor**, soy la Leche’.

“Creo que mi base de fans se ha diversificado mucho durante los últimos años y creo que mi música ha empezado a atraer a muchas más mujeres. La verdad es que quería hacer un álbum con el que las chicas se sintieran más identificadas y que apele directamente a ellas”, afirma el controvertido intérprete a la revista VMan.

El artista californiano, quien confesaba hace solo unos días que uno de los factores determinantes de su ruptura con Kylie residía en la sobreexposición mediática de su familia y allegados, está decidido a presentarse ante la opinión pública como un artista mucho más maduro y sofisticado, demostrando así que su sonido y mensaje no han dejado de “evolucionar” desde que en 2015 sacara al mercado su disco ‘The Gold Album’.

“Desde luego que he evolucionado, ahora ofrezco nuevos tempos, diferentes capas e incluso fragmentos de grandes artistas. La producción es mucho más rica y también lo es el contenido”, explicó en la misma conversación, justo antes de revelar que ha tenido la oportunidad de debutar como actor en la gran pantalla.

“Ha habido tantas películas que he tenido que rechazar, y lo cierto es que me siguen llegando ofertas para hacer cosas en el cine, pero al menos en ese momento no tenía la energía ni el tiempo para ser actor. Es muy difícil cuando estás planificando una gira o cuando estás directamente en la carretera. Estos proyectos ocupan mucho tiempo”, manifestó.