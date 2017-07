Giovanni Medina y Juan Zepeda se reúnen contra Ninel Conde

Giovanni Medina sigue haciendo fuertes declaraciones contra la cantante Ninel Conde tras pedir legalmente la guardia y custodia de Emmanuel, hijo de casi 3 años que tienen en común.

“Aquí la que trajo la situación a este punto es ella, ella es la que me dejó ya casi dos meses sin ver a mi hijo, ella es la que lo dejó con bronquitis para irse a un antro pudiendo estar yo con él”, dijo Medina en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca.

Giovanni afirmó que Conde tiene un problema con el dinero y con el trabajo, situación que rompió su relación. “Porque siempre esta ella primero, en todos (los sentidos). Era una petición explicita: ‘aquí la prioridad soy yo no el niño’.

La realidad es que ella padece una seria ambición económica muy vulgar que no la deja ser feliz, entonces no importa si tú tienes mil millones de dólares o tienes uno, siempre va a querer más, nunca va a estar contenta, no le llena la vida el hecho de tener un hijo hermoso, un hombre que da la vida por ella”.

Posteriormente, Giovanni habló sobre el proceso legal que enfrentó cuando fue acusado de fraude, confesando que cree fue un montaje armado por Juan Zepeda, a quien el “Bombón asesino” dejó por él y después lo metió a la cárcel al acusarlo de robo por más de 16,000 dólares de sus cuentas bancarias.

“Yo pienso que fue el ex esposo de Ninel, Juan, la verdad es que el pasó un proceso también fuerte que me cuesta trabajo tal vez un poco reconocer, pero fue injusto, es un tema por el que le pido perdón a Dios porque en su momento apoyé a la que era mi pareja y futura madre de mi hijo”.

Apoyé a Ninel en un tema que un tiempo me di cuenta que era injusto, que era un montaje y sólo me quedaba pedirle disculpas a Juan, lo hago aquí públicamente porque pues es lo menos que puedo hacer.

Sobre los motivos que pudieron llevar a la actriz para realizar un montaje así, Medina dijo: “Fue algo que yo en su momento compré totalmente, yo veía a Juan como un mal personaje y demás, porque ella así me lo planteaba y yo creí totalmente su historia”.

El empresario dijo que el ex esposo de Conde es un hombre que sabe perdonar y le aceptó su disculpa. “También me dijo una cosa, que si alguien me entendía era él, por lo que estaba pasando. Ahí quedó un sano pacto de paz, ya cada quién se llevó su golpe.”

Giovanni Medina y Juan Zepeda coincidieron en un hotel de la Ciudad de México donde la periodista Tanya Charry los citó a diferentes horas con la finalidad de entrevistarlos. Momento que en lugar de ser incómodo, fue oportuno para los empresarios, quienes aceptaron estar juntos en el mismo lugar y se brindaron apoyo mutuo.