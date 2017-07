Maribel Guardia responde a José Manuel Figueroa

Maribel Guardia fue cuestionada sobre la relación que mantiene su hijo Julián con su hermano José Manuel Figueroa y si la relación entre ellos sigue fracturada, como dejó entre ver Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian, en recientes declaraciones.

“Eso se lo tienes que preguntar a la persona que lo comenta, porque primero yo no soy de la familia, así que no tengo que meterme en esos temas y se lo tienes que preguntar al que lo declara”, contestó Maribel a diversos medios.

“Julián es un niño que yo lo crie con mucho amor para que respetara a su familia, que respetara a su sangre, él adora a los Figueroa, se lleva muy bien con todas sus hermanas y yo me siento pues orgullosa de que él sea un niño respetuoso de su sangre. Julián se lleva muy bien con todas sus hermanas, a José Manuel lo ve muy poco, pero en general muy bien con todas”, explicó.

Posteriormente, Guardia quiso cerrar el tema. “No tengo nada que opinar de eso, te digo yo con los Figueroa me llevo muy bien, con todos ellos me llevo muy bien, y le tienes que preguntar a José Manuel porque es él el que declaró eso, nadie más”.

Sobre la demanda que entabló Érika Alonso, madre de una de las hijas de Joan, la cantante afirma sigue en pie su intención de ser madrina de la niña que procreó la ex pareja.

“Es que era de bautismo pero ya van a ser 15 años, Joan me quería justamente de bautismo pero ya no se pudo, entonces ahora van a ser de 15 años, y yo encantada. Para mí los niños son lo primero, yo creo que Joan lo que hubiera soñado es que sus hijos estuvieran unidos, que se quisieran, se respetaran, no es fácil, pero te digo que todas las niñas son divinas y yo las quiero mucho”, finalizó.