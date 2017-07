Laura Zapata exige cuentas claras a sus hermanas

Laura Zapata aprovechó el enlace vía telefónica con la periodista Maxine Woodside para manifestar que está pidiéndole a sus hermanas, incluida Thalía, una rendición de cuentas sobre el testamento que dejó su madre, Yolanda Miranda, y aclarar que no está impugnando su testamento.

“No estoy impugnando el testamento de mi madre, seguimos en la cadencia de la resolución porque pues no se han llevado las cosas de acuerdo a como tienen que hacerse, o sea, presentar las propiedades, hacer la entrega ante el juez, entonces se hizo como de una manera muy casera, y lo único que estoy haciendo es pidiendo pues cuentas claras, estoy pidiendo rendición de cuentas, que creo que merezco por soy la primogénita de mi madre y porque soy una de sus herederas”, contó Zapata.

La actriz desmintió tener un pleito casado con sus hermanas por este hecho, simplemente está pidiendo que se aclaren las cosas. “Nada más rendición de cuentas porque mi mamá tenía unas bodegas en Estados Unidos que pagaron muchísimo dinero de renta y entonces resulta que presentan una lista de lo que hay en las bodegas y son 4 gorras, 10 flores de plástico, 4 tenis, 2 almohadas, lo que te estoy diciendo no es broma eh”. Refiriendo que la lógica le hace pensar que no debían pagarse las bodegas si sólo estaban cosas de este tipo.

Sobre las cosas que podría haber en las bodegas y que se le ocultó a Laura, la actriz dijo: “la última reunión que tuve con las señoras Sodi Miranda, ellas textualmente me dijeron, no estaba Thalía, pero tengo correos electrónicos que avalan mi decir, ellas me dijeron: “a ti no te va tocar nada de lo de la casa donde estaban los perros porque esa casa era de mi papá, entonces yo dije muy orgullosa “no importa, yo no quiero nada”.

Todo lo de la casa de los perros estaba en esas bodegas, que son bronces, pinturas, abrigos de pieles, y relojes, y cosas de mucho valor que también en una comida me enteré que la que se había quedado con eso y había ido a sacar todo eso rápidamente era Thalía, porque se quejaban las otras hermanas de que ella se había quedado con lo mejor”.

Laura afirmó que continuará con su postura de rendición de cuentas. “Estamos pidiendo cartas rogatorias a la secretaria de relaciones exteriores para que a los homónimos de la Comisión Bancaria y de Valores y de la de la Propiedad pues digan que cuentas tenía mi mamá hasta el último día de vida y qué propiedades, porque mi mamá trabajó muchísimo”.

La actriz confesó recibió toda la basura (de la herencia de su mamá). “Yo recibí de ellas bolsas de basura, pues de repente llegaba a mi casa una bolsa de basura con pares de zapatos, o sea esa fue la repartición que ellas hicieron, o de repente me mandaron toda la bisutería de Televisa que mi mamá tenía. No se me hace ni decente, ni correcto, ni justo (…) y no creo que mi mamá tenía en esas bodegas 4 gorros y unas almohadas y te lo juro que unas flores de plástico, te doy mi palabra”, concluyó.