País prohíbe escuchar el tema “Despacito” en radio y TV

A sólo unas horas que el tema ‘Despacito’ logrará romper el record de ser la canción con más reproducciones en la historia a través de las plataformas de streaming (emisión en línea), Malasia ordenó que las emisoras públicas de su país dejaran de transmitirla.

El veto al exitoso tema se debe a que las autoridades del país musulmán consideraran que no es apta para todos los públicos por el contenido sexual de su letra, que ha generado protestas por parte de los más conservadores.

El ministerio de comunicaciones y multimedia recibieron numerosas quejas para que el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee no se escuche en las cadenas de radio y televisión públicas, y las autoridades solicitan a la autocensura a los canales privados.

“Despacito no será transmitida por las emisoras estatales porque recibimos quejas del público, las letras no son adecuadas para ser escuchadas”, afirmó el ministro de comunicaciones y multimedia de Malasia, Salleh Said Keruak.